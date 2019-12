(Arquivo) Um alemão teve uma agradável surpresa de Natal quando um transeunte com honestidade escrupulosa devolveu sua mochila cheia de presentes e 16.000 euros em dinheiro, que ele havia esquecido debaixo de uma árvore

Um alemão de 63 anos teve o melhor presente de Natal que poderia esperar: uma pessoa encontrou e devolveu a mochila intacta que ele havia esquecido na rua, com vários presentes e 16.000 euros em dinheiro.

Um homem alertou a polícia depois de encontrar a bolsa, na cidade de Krefeld, oeste da Alemanha, pouco antes da meia-noite, em 24 de dezembro.

O dono tinha esquecido ao pé de uma árvore.

A polícia identificou rapidamente o proprietário, que conseguiu recuperar os presentes e o dinheiro.

Mas o homem que encontrou a bolsa recusou-se a receber os quase 500 euros de recompensa que lhe correspondiam, de acordo com as normas alemãs. Afirmou que não era necessário porque “era Natal”, explicou a polícia de Krefeld no Facebook.

