Este conteúdo foi publicado em 28 de Julho de 2018 16:33 28. Julho 2018 - 16:33

Passageiros à espera de informações no aeroporto de Munique, após o cancelamento de dezenas de voos por questões de segurança

Cerca de 200 voos foram anulados, e dois terminais, evacuados, neste sábado (28), no aeroporto de Munique, depois que uma pessoa não identificada invadiu um setor de segurança - anunciaram a Polícia e o aeroporto.

De acordo com a Polícia, uma mulher invadiu cedo, na parte da manhã, uma zona de segurança do Terminal 2, "sem ter sido barrada". Ela então desapareceu por várias horas, até ser identificada no início da noite, disse um porta-voz da Polícia à agência de notícias alemã DPA.

Trata-se de uma mulher na faixa dos 40 anos, que não foi detida, informaram as autoridades do estado regional da Baviera e a Polícia, sem mais detalhes.

Mais cedo, uma fonte policial chegou a declarar que ela poderia ter representado um "perigo extremo".

O setor invadido foi totalmente evacuado e cercado, mas nada de suspeito foi encontrado, ainda segundo as mesmas fontes.

Milhares de pessoas que estavam no aeroporto nesse início das férias de verão na Baviera foram retiradas do local.

Cerca de 200 voos foram anulados, e pelo menos 60, atrasados, indicou o aeroporto.

O tráfego voltou ao normal por volta das 14h GMT (11h, horário de Brasília).

Segundo maior do país, atrás apenas de Frankfurt, o aeroporto de Munique recebeu 44,6 milhões de passageiros em 2017.

