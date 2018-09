O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O grupo francês Alstom iniciou nesta segunda-feira a operação comercial na Alemanha do primeiro trem que funciona com hidrogênio, uma novidade que pretende evitar o uso de diesel na linha ferroviária.

Dois trens iniciaram os percursos entre Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde e Buxtehude, uma linha de 100 km da região da Baixa Saxônia por onde circulam trens a diesel.

"O primeiro trem que funciona com hidrogênio no mundo entra em serviço comercial e está pronto para a produção em série", afirmou o presidente da Alstom, Henri Poupart Lafarge, durante a cerimônia inaugural no domingo em Bermervörde.

O executivo celebrou uma "inovação surgida de um trabalho em equipe franco-alemão, o que mostra a frutífera colaboração transfronteiriça", agora que o grupo será absorvido pela alemã Siemens.

Os trens de hidrogênio são equipados com células de combustível que produzem eletricidade por meio de uma combinação de hidrogênio e oxigênio, um processo que deixa vapor e água como as únicas emissões.

O hidrogênio é obtido em uma central especial com um processo de eletrólise ao aplicar eletricidade à água, o que separa hidrogênio e oxigênio

A energia da frenagem é armazenada em baterias de ion-lítio para ser reutilizada na aceleração.

Os trem com "zero emissões" fazem pouco barulho e despejam apenas vapor de água.

O trem de hidrogênio tem, segundo a Alstom, autonomia de 1.000 km com um tanque, similar a um trem a diesel.

A tecnologia é apresentada como uma promissora alternativa, relativamente barata, ao diesel para as linhas não eletrificadas.

"Claro, comprar um trem de hidrogênio é um pouco mais caro que um trem a diesel, mas a operação é mais barata", afirmou Stefan Schrank, diretor do projeto na Alstom.

Outros países demonstraram interesse, incluindo Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Noruega, Itália, Canadá e França.

