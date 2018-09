O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Os Estados Unidos emitiram nesta terça-feira um alerta diante do aumento da força da tempestade tropical Gordon, que deve se transformar em um furacão quando quando tocar a terra em Nova Orleans.

As autoridades declararam estado de emergência na cidade devastada em 2005 pelo furacão Katrina, e pediram que as pessoas que vivem fora do sistema de diques da área deixem suas casas.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) informou às 12h00 GMT que Gordon, formado na segunda-feira perto do arquipélago de Florida Keys, o ponto mais ao sul da Flórida, estava localizado 305 quilômetros a sudeste da foz do rio Mississippi.

O alerta de furacão afeta a área entre a foz do rio Pearl, na fronteira entre os estados de Louisiana e Mississippi, até a fronteira entre o Alabama e a Flórida.

Gordon mantém ventos sustentados de 100 quilômetros por hora e viaja a 25 km/h.

"O olho de Gordon vai percorrer a leste do Golfo do México hoje e se aproximará da costa centro-norte do Golfo na zona de alerta (de furacões) esta tarde ou à noite, e se moverá em terra no vale do Mississippi hoje à noite ou quarta-feira ao amanhecer", indicou o centro de furacões em um comunicado.

A agência também informou que Gordon "enfraquecerá rapidamente" quando se deslocar para o interior.

