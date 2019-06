A Agência Nacional de Meteorologia do Japão suspendeu, no início da madrugada desta quarta-feira (18), um alerta de tsunami emitido após um forte terremoto frente à costa noroeste da principal ilha (Honshu) do arquipélago.

O alerta foi oficialmente cancelado nesta quarta, à 1h local (13h de terça em Brasília), quase duas horas e meia depois do sismo que abalou uma grande parte do norte e do centro do Japão.

