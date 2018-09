O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

21 de Setembro de 2018

Chefe do grupo Estado Islâmico Abu Bakr al Bagdadi em imagem de um vídeo de 5 de julho de 2014 em Mossul, norte do Iraque

O cerco a seu último reduto, no deserto entre a Síria e o Iraque, teve início, mas o líder do grupo Estado Islâmico (EI), Abu Bakr al-Bagdadi, pode escapar mais uma vez, alertam especialistas.

Nos últimos anos, Al-Bagdadi, que sobreviveu a vários ataques aéreos, foi ferido pelo menos uma vez. Ele se tornou um mestre da camuflagem e pode fugir novamente.

"Está escondido na região de Badiat al-Sham, entre Iraque e Síria", afirma à AFP Hisham al-Hashemi, iraquiano quee estuda o grupo extremista.

"Ele se desloca entre Al-Baaj (noroeste do Iraque) e Hajin na Síria".

No dia 10 de setembro a aliança curdo-árabe das Forças Democráticas Sírias (FDS), apoiada pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, lançou a fase 3 da operação "Roundup", apresentada como a última etapa da ofensiva contra o EI no leste da Síria.

"É o último reduto dos mercenários do EI", afirmou o comandante curdo Zaradecht Kobaneh. "Todos os dirigentes e emissários estrangeiros estão nas localidades de Sussa e Hajine et Al-Shaafa. Vamos eliminá-los".

Mas localizar Al-Bagdadi não será algo simples, afirmou à AFP Hassan Hassan, professor da universidade americana George Washington e especialista em grupos extremistas.

"Ele aprendeu a se esconder muito bem. Ele e seu grupo aprenderam com os erros que custaram em 2010 a vida de seu líder Abu Omar al-Bagdadi e de seu comandante militar Abu Hamza al-Muhajir. O que significa que apenas um pequeno número de pessoas de confiança sabem onde ele está".

Um general do serviço de inteligência iraquiano, que pediu anonimato, afirmou à AFP que Al-Bagdadi se desloca de modo discreto na Síria, na fronteira com o Iraque, acompanhado de quatro a cinco pessoas, incluindo seu filho e seu genro.

"São regiões enormes com montanhas, desertos, rios e vilarejos, que oferecem vários esconderijos", explica Hassan.

Mas o analista se mostra otimista.

"Agora os iraquianos e sírios, como o apoio tecnológico da coalizão, têm capacidade para encontrá-lo. Pode ser capturado após um erro dele ou de seus homens".

Um engano como o que quase custou sua vida em 3 de novembro de 2016, de acordo com uma revelação de janeiro do jornal The Guardian. Durante um ataque do exército iraquiano e das forças curdas do Iraque em Mossul, o autoproclamado "califa" se comunicou durante 45 segundos com seus homens com um rádio. Foi localizado de imediato.

Se conseguir fugir novamente, o líder do EI poderia unir-se às células clandestinas do movimento em outra região da Síria ou do Iraque.

Hisham al-Hashemi calcula que o EI tem 2.000 jihadistas ativos no Iraque (8.000 com os homens de logística e simpatizantes) e 3.000 combatentes ativos na Síria (12.000 com a logística e partidários).

