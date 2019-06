Joe Sestak em 2010 depois de apresentar sua candidatura para representar a Pensilvânia no Senado dos Estados Unidos

O número já alto de pré-candidatos democratas à presidência americana cresceu ainda mais: Joe Sestak, um ex-congressista da Pensilvânia com uma ampla formação militar, disse neste domingo que planeja chegar à Casa Branca.

"Sou Joe Sestak, e usei a roupa da nação durante mais de 31 anos em paz e em guerra, desde as épocas do Vietnã e da Guerra Fria até Afeganistão e Iraque e a emergência da China", disse em um vídeo no qual anuncia sua pré-candidatura.

Sestak, um almirante retirado de três estrelas, representou o sétimo distrito do Congresso da Pensilvânia durante dois mandatos, de 2007 a 2011, e tentou duas vezes chegar ao Senado, sem sucesso.

Sua experiência, durante 31 anos de carreira naval, incluiu um posto de comando em uma região que continua ocupando as manchetes: em 2002, dirigiu um grupo de porta-aviões durante operações de combate no Golfo.

Sestak também fez parte do pessoal de segurança nacional sob o mandato do presidente Bill Clinton e tem doutorado em governo e economia política em Harvard.

Defende a legalização do aborto, apoia o controle de armas e apoiou o acordo nuclear de 2015 com o Irã.

