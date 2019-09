(Arquivo) A fusão poderia ajudar as duas empresas a enfrentar a redução nas vendas de cigarros e se diversificar, em um mercado que tem migrado para os cigarros eletrônicos e outros produtos não tradicionais

O Altria Group afirmou, nesta quarta-feira, que encerrou as negociações de fusão com a Philip Morris International, cancelando uma potencial união das duas maiores fabricantes de cigarros do mundo.

"Embora acreditássemos que a criação de uma nova companhia fusionada tivesse potencial de criar receitas incrementais e sinergias de custos, não conseguimos chegar a um consenso", afirmou o presidente da Altria, Howard Willard, em nota.

A fusão poderia ajudar as duas empresas a enfrentar a redução nas vendas de cigarros e se diversificar, em um mercado que tem migrado para os cigarros eletrônicos e outros produtos não tradicionais.

A Altria é uma das donas da Juul, fabricante de um cigarro de eletrônico, em crise após a morte de pelo menos nove pessoas que usavam os vaporizadores.

