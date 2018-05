O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A uma hora em barco de Boston, os amantes das baleias podem ver claramente estes grandes mamíferos em uma vasta zona de bancos de areia.

A reserva marítima nacional americana de Stellwagen é um dos melhores lugares do mundo para observar os famosos cetáceos, principalmente as baleias-jubarte, mas também as baleias-comuns, as baleias-de-minke e as baleias-sei.

As baleias-jubarte são as mais populares, reconhecíveis por suas caudas que lhes fornecem uma propulsão espetacular e lhes renderam também o apelido de "baleias acrobatas".

Nesta temporada pode-se ver estes mamíferos de uma dúzia de metros de comprimento, dos quais há entre 1.500 e 2.000 indivíduos no Atlântico Norte, caçando enguias em grupo.

Duas ou três baleias-jubarte trabalham juntas, cercando um cardume de enguias, enquanto uma delas mergulha até o fundo para soprar bolhas.

As enguias ficam com medo e cerram fileiras, e outra baleia aproveita para abocanhar estes pequenos peixes.

As enguias que escapam são capturadas por gaivotas, que se empoleiram em cima das baleias, prontas para emboscar.

Também há baleias-sei, mais compridas e finas que as jubarte, mas não menos espetaculares.

Cerca de 30 exemplares desta espécie ameaçada foram vistos em abril, uma concentração muito rara perto das costas, indicou Tony LaCasse, porta-voz do aquário de Nova Inglaterra.

Normalmente, vemos dez ou mais nesta temporada, onde os copépodes - crustáceos que abundam no plâncton marinho de que se alimentam - se encontram em grande concentração nas águas de Cape Cod.

Só os sortudos poderão ver a baleia-franca, que pode pesar até 70 toneladas: uma espécie quase exterminada pela caça de baleias no início do século XX, da que restam apenas 430 indivíduos no Atlântico Norte, segundo LaCasse.

