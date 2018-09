O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 27 de Setembro de 2018 16:51 27. Setembro 2018 - 16:51

A gigante americana do comércio digital Amazon inaugura nesta quinta-feira (27) uma loja que venderá apenas os produtos mais bem avaliados pelos consumidores em seu site na internet - um novo exemplo de suas ambições no comércio físico.

Durante vários anos, a Amazon abriu inúmeros pontos de venda físicos, principalmente livrarias e lojas "pop-up", dedicadas a produtos tecnológicos.

Com a rede "4-star", com a primeira loja no Soho, em Manhattan, o grupo de Seattle oferece uma seleção de produtos Amazon e de outras marcas, classificados com pelo menos 4 estrelas em uma escala de 5, informou em um comunicado.

Assim como fez com suas livrarias, que oferecem os títulos mais populares em seu site, a Amazon usa os dados das vendas digitais para fazer sua seleção de produtos.

A loja também tem uma seção de produtos "populares em Nova York", com base em informações de vendas no site.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português