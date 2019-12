A gigante on-line Amazon anunciou nesta quinta-feira (26) que adicionou cerca de 250.000 funcionários em todo mundo para lidar com operações de vendas no final do ano.

Trabalhadores temporários em período integral e de meio período ingressaram no extenso sistema de depósito e entrega da Amazon, disse a empresa, que agora possui uma força de trabalho de 750.000 pessoas.

"Esta temporada de férias foi a melhor, graças aos nossos clientes e funcionários em todo mundo", disse o CEO e fundador da empresa Jeff Bezos.

A Amazon, que com mais de dois milhões de trabalhadores já estava entre os maiores empregadores privados globais do planeta, atrás do Walmart, vem aumentando seu investimento à medida que suas entregas de produtos avançam em um dia, na maioria das vendas.

A empresa não especificou quantos trabalhadores temporários permanecerão após o feriado.

O número de funcionários da Amazon exclui cerca de 800 prestadores de serviço de empresas de entrega privada, que empregam cerca de 75.000 motoristas nos Estados Unidos.

Também não forneceu números de vendas específicos para o período de férias, mas disse que era "recorde", com "bilhões de itens" encomendados no mundo inteiro, incluindo dezenas de milhões de dispositivos da marca Amazon.

A empresa disse que alguns dos produtos mais vendidos pertencem ao setor de eletrônicos, como a tecnologia Alexa, como o alto-falante inteligente Echo Dot, o stick Fire TV e o Echo Show 5, com capacidade de vídeo.

Embora a Amazon seja mais conhecida por seu serviço a varejo, ela também possui uma importante plataforma de computação em nuvem e opera em streaming e Inteligência Artificial, além de lojas de alimentos e livros.

Também possui sua própria linha de eletrônicos de consumo e outros produtos com sua marca. Um importante gerador de receita para a Amazon é o serviço de associação Prime, que inclui frete grátis da maioria de seus itens, além de streaming de vídeo on-line, músicas e outros benefícios.

