O fundador e CEO da Amazon, Jeff Bezos conversou com a imprensa sobre os esforços de sustentabilidade da empresa, Washington

O fundador e CEO da Amazon, Jeff Bezos, prometeu nesta quinta-feira que a gigante das vendas on-line, Amazon, cumprirá as metas climáticas definidas no Acordo de Paris dez anos antes do previsto.

"Prometo que cumpriremos os objetivos do Acordo de Paris dez anos antes do previsto", disse Bezos em entrevista coletiva em Washington.

