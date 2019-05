A gigante do varejo online Amazon entrou com uma importante participação no capital do grupo britânico Deliveroo, especializado na entrega em bicicleta de comidas preparadas a domicílio. O anúncio foi feito pela Deliveroo nesta sexta-feira.

Com uma quantia não informada, a Amazon foi o maior investidor individual em uma captação de capital de 575 milhões de dólares (514 milhões de euros), disse Deliveroo em um comunicado.

Os outros participantes incluem os atuais investidores da Deliveroo: T Rowe Price, Fidelity Management and Research Company e Greenoaks.

