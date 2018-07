O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Julho de 2018 22:21 26. Julho 2018 - 22:21

CEO da Amazon Jeff Bezos na inauguração da Amazon Shperes em Seattle, no dia 29 de janeiro de 2018

A Amazon multiplicou por 12 seu lucro líquido trimestral, a 2,5 bilhões de dólares, novamente impulsionado por suas atividades relacionadas com a "nuvem", relatou a companhia nesta quinta-feira (26).

O forte aumento dos lucros para o trimestre encerrado em junho se explica por uma base de comparação favorável, pois os lucros líquidos do segundo trimestre de 2017 foram afetados pelas depreciações de ativos, que fizeram seus lucros líquidos caírem a 197 milhões de dólares.

Por ação, os lucros são de 5,07 dólares, o dobro do esperado pelos mercados.

No entanto, seu faturamento, de 52,9 bilhões de dólares (+39%), é menor do que o previsto pelos analistas, que o estimavam em 53,27 bilhões.

Geograficamente, aumentou 44% na América do Norte (32,17 bilhões) e 27% internacionalmente (14,600 bilhões).

Transformada em uma verdadeira fonte de receitas do grupo, sua divisão "cloud" (nuvem), chamada Amazon Web Services (AWS), teve um aumento de 50% no faturamento, a 6,1 bilhões de dólares, um pouco melhor do que o esperado, em média, pelos analistas.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português