10 de Outubro de 2018

Um terremoto de sete graus de magnitude sacudiu nesta quinta-feira a ilha de Nova Bretanha em Papua-Nova Guiné, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), e foi lançado um alerta de tsunami.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico disse que perigosas ondas de tsunami podem chegar a alguns litorais.

As ondas seriam menores que 0,3 metro de altura nos litorais de Papua-Nova Guiné e das ilhas Salomão, acrescentou o centro de alerta, detalhando que a amplitude das ondas pode variar em função da zona.

Um porta-voz do centro de gestão de catástrofes de Papua-Nova Guiné em Port Moresby disse que por enquanto não há informes sobre danos.

O forte tremor ocorreu às 20H48 GMT (17H48 em Brasília) a 40 km de profundidade, e teve seu epicentro 125 km ao leste da localidade de Kimbe, segundo o USGS.

Dois tremores de menor intensidade ocorreram imediatamente antes e depois do de maior magnitude.

O USGS indicou em seu site que havia uma "probabilidade baixa de que se registre vítimas ou danos" pelo tremor.

Mas advertiu que "os terremotos recentes na região provocaram efeitos secundários como tsunamis e deslizamentos de terra".

Papua-Nova Guiné fica no chamado Círculo de fogo do Pacífico, uma região de alta atividade sísmica pelas fricções entre as placas tectônicas.

Em fevereiro, um terremoto de 7,5 graus de magnitude sacudiu o interior montanhoso do país. O tremor isolou povoados inteiros e 125 pessoas morreram.

