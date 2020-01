Manifestantes gritam slogans contra os Estados Unidos durante uma manifestação após um ataque aéreo dos EUA que matou o principal comandante iraniano Qasem Soleimani no Iraque, em Islamabad

A morte do general iraniano Qassem Soleimani, uma figura-chave da influência da República Islâmica no Oriente Médio, morto em um ataque americano na madrugada desta sexta-feira em Bagdá, provocou preocupações em todo o mundo, com pedidos de calma para evitar uma "escalada", enquanto Teerã promete represálias.

- IRÃ -

O guia supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, ameaçou "vingar" a morte de Soleimani e decretou três dias de luto nacional.

"Não há dúvida de que a grande nação do Irã e as outras nações livres da região se vingarão da América criminosa por esse assassinato horrível", prometeu o presidente Hassan Rohani.

O ministro das Relações Exteriores Mohammad Javad Zarif falou de um "ato de terrorismo internacional dos Estados Unidos".

- IRAQUE -

O primeiro-ministro iraquiano Adel Abdel Mahdi estimou que o ataque americano "iniciaria uma guerra devastadora no Iraque".

"O assassinato de um comandante militar iraquiano ocupando um posto oficial é uma agressão contra o Iraque, seu Estado, seu governo e seu povo", ressaltou Abdel Mahdi.

Uma autoridade iraquiana, Abu Mehdi al-Muhandis, número dois da Hachd al-Shaabi, uma coalizão paramilitar pró-Irã integrada ao Estado iraquiano, foi morto no ataque junto ao general Soleimani.

O líder xiita iraquiano Moqtada Sadr reativou sua milícia antiamericana, o Exército Mehdi, ordenando que seus combatentes "se preparem".

- ESTADOS UNIDOS -

O influente senador republicano Lindsey Graham, próximo de Donald Trump, elogiou a "ação corajosa" do presidente americano "contra a agressão iraniana".

O general Soleimani "só teve o que merecia", disse o senador republicano Tom Cotton.

Mas para a presidente da Câmara de Representantes, a democrata Nancy Pelosi, o ataque a Soleimani representa "uma escalada perigosa na violência".

"O presidente Trump acabou de jogar dinamite em um barril de pólvora, e deve uma explicação ao povo americano", declarou o ex-vice-presidente Joe Biden, que disputa as primárias democratas para a eleição presidencial de novembro.

- LÍBANO -

O líder do movimento xiita libanês Hezbollah, um grande aliado do Irã, prometeu "a justa punição" aos "assassinos criminosos" responsáveis pela morte do general iraniano.

- PALESTINA -

O movimento islâmico Hamas, no poder na Faixa de Gaza, um território palestino de dois milhões de habitantes, condenou o ataque americano contra "o mártir" Qassem Soleimani, "um dos mais eminentes senhores da guerra iranianos", chamando-o de "crime americano que aumenta as tensões na região".

A Frente Popular de Libertação da Palestina (PFLP), um grupo armado, pediu uma resposta "coordenada" das "forças de resistência" na região.

- RÚSSIA -

A Rússia alertou para as consequências da operação "perigosa" americana, que resultará no "aumento das tensões na região", segundo o ministério das Relações Exteriores russo.

Para o presidente da Comissão de Assuntos Internacionais da Duma, Konstantin Kosachev, "certamente haverá represálias".

- UNIÃO EUROPEIA -

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, considerou que o "ciclo de violência, de provocações e de represálias deve cessar. Uma escalada deve ser evitada a todo custo".

O ministro das Relações Exteriores britânico, Dominic Raab, apelou a "todas as partes à desescalada".

"Sempre reconhecemos a ameaça agressiva da força iraniana Al-Qods liderada por Qassem Soleimani. Após sua morte, pedimos a todas as partes que diminuam a escala. Outro conflito não é de forma alguma do nosso interesse", declarou o chefe da diplomacia britânica.

Paris também considerou que "a escalada militar é sempre perigosa". "Nosso papel não é ficar de um lado ou de outro, é falar com todos", disse a secretária de Estado para os Assuntos Europeus, Amélie de Montchalin, assegurando que Paris procura criar "as condições para a paz em qualquer caso para a estabilidade".

- CHINA -

A China, que expressou sua "preocupação", pediu "calma".

"Pedimos a todas as partes envolvidas, principalmente aos Estados Unidos, que mantenham a calma e exercitem auto-controle para evitar novas tensões", disse um porta-voz da diplomacia, Geng Shuang.

- SÍRIA -

O governo sírio denunciou uma "vergonhosa agressão americana", advertindo para uma "grave escalada" para o Oriente Médio, informou a agência oficial Sana.

- IÊMEN -

Os rebeldes iemenitas huthis, apoiados por Teerã, apelaram, por meio da voz de Mohammed Ali al-Huthi, uma autoridade da direção política rebelde, a "represálias rápidas e diretas".

- ISRAEL -

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ainda não reagiu ao ataque, mas interrompeu uma viagem à Grécia para retornar ao seu país.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram