Este conteúdo foi publicado em 16 de Outubro de 2018 22:34 16. Outubro 2018 - 22:34

Usuários das redes sociais votaram em seu nome preferido para o novo acordo México, Estados Unidos e Canadá, escolhendo um que prioriza o país latino-americano, comemorou nesta terça-feira (16) o presidente eleito Andrés Manuel López Obrador, uma semana após lançar esta enquete.

"Agradeço a todos que participaram desta pequisa que demonstrou uma clara preferência por T-MEC", que significa Tratado México-Estados Unidos-Canadá, escreveu no Twitter o político.

AMLO, como também é conhecido, Andrés Manuel López Obrador, lançou uma consulta em 9 de outubro no Twitter para encontrar um novo nome, pronunciável em espanhol, para o Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, em inglês, TCLAN, em espanhol).

O governo de Donald Trump batizou-o de Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, em inglês, AEUMC, em espanhol).

A enquete no Twitter teve um total de 102.448 votos, dos quais 45% optaram por "T-MEC", 16% por "TEUMECA", que significa Tratado Estados Unidos-México-Canadá, e 39% se declararam contrários às duas opções, segundo AMLO.

"Pedirei a Jesús Seade (seu representante nas negociações comerciais) que transmita esta leitura a suas contrapartes negociadoras do governo do presidente Peña Nieto; que entrem em acordo no nome coloquial do Tratado", acrescentou López Obrador, que tomará posse em 1º de dezembro.

Por insistência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, em inglês, TCLAN, em espanhol) passou um ano sendo negociado para ser modernizado.

Em 30 de setembro, os três países alcançaram um acordo, que ainda deve ser ratificado pelos congressos.

