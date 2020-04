A voz do tenor italiano Andrea Bocelli ressoou neste domingo de Páscoa no Duomo de Milão, completamente vazia, durante um concerto único pensado como "uma oração" frente ao coronavírus.

O concerto do cantor italiano começou às 19h00 (horário local) na catedral deserta e foi transmitido ao vivo no YouTube.

Bocelli, um dos artistas italianos mais conhecidos do mundo, entoou várias árias da música sacra, como "Ave Maria", de Charles Gounod, ou "Santa Maria", de Pietro Mascagni, e concluiu com o canto cristão "Amazing Grace".

Antes do show, Bocelli fez alguns testes de voz na praça Duomo, símbolo de Milão, também completamente vazia.

Explicando seu projeto, o cantor disse que o que ele faria seria "orar na casa de Deus", no "dia da principal celebração cristã, para que possamos superar esse período dramático o mais rápido possível e começar de novo com uma nova consciência, para encontrar uma nova maneira de lidar com os outros e com o planeta".

A região da Lombardia, que tem sua capital Milão, é a mais afetada pelo vírus na Itália, com mais de 10.600 mortes dos quase 20.000 registrados no país.

