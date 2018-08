O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Um médico anestesista de Hong Kong acusado de matar a mulher e a filha com uma bola de ioga inflada com monóxido de carbono começou a ser julgado na Alta Corte do território, informou nesta quinta-feira a imprensa da ex-colônia britânica.

A Promotoria acusa o malaio Khaw Kim-sun, 53 anos, pelo assassinato da esposa, que não aceitava o divórcio, mas considera que ele não planejava matar a filha.

Khaw Kim-sun se declarou inocente.

A esposa e a filha de 16 anos do acusado foram encontradas mortas em 2015 em um automóvel, no qual estava uma bola desinflada.

A autopsia determinou que as duas mulheres morreram em consequência da inalação de gás.

Khaw foi visto inflando duas bolas com monóxido de carbono na Universidade Chinesa de Hong Kong, onde era professor, segundo o jornal South China Morning Post.

Aos colegas de trabalho ele afirmou que utilizaria o material em coelhos. À polícia o anestesista declarou que pretendia eliminar ratos em sua casa.

