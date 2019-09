O espanhol Alejandro Sanz lidera com oito as indicações ao Grammy Latino, numa edição que conta ainda com Anitta e Tiago Iorc entre os concorrentes na premiação, informaram os organizadores do evento nesta terça-feira (24).

Na categoria música brasileira, Iorc concorre ao prêmio de “Canção do Ano”, com a música “Desconstrução". Já "Kisses", o recente trabalho da autora de "Show das poderosas", foi indicado como “Melhor Álbum Urbano”.

Além deles, outros brasileiros estão no páreo oo Grammy Latino de 2019, como a dupla Anavitória, Pitty, Priscilla Alcântara, Luan Santana, As Bahias e a Cozinha Mineira, Liniker e Os Caramelows, Mahmundi, Marília Mendonça, Paula Fernandes e Ana Cañas.

Sanz compete com “#Eldisco” na categoria de melhor álbum, e também na de melhor gravação e música com duas faixas: “No tengo nada” e “Mi persona favorita”, que canta com Camila Cabello.

O artista de 50 anos também é indicado ao melhor álbum pop contemporâneo (“#Eldisco”), melhor música pop (“Mi persona favorita”) e melhor vídeo de versão longa (“Lo que fui es lo que soy”), informou a Academia Latina de Gravação.

A premiação mais importante da música latina acontece em 14 de novembro, em Las Vegas.

“Sejam engenheiros de som, artistas, compositores ou arranjadores musicais – independentemente de gênero, idade, identidade nacional ou gênero musical – os candidatos são produto de um processo de votação no qual cada voto conta. A música latina é cada vez mais popular no mundo, nos une, nos orgulha, e nos entusiasma para celebrá-la”, afirmou Gabriel Abaroa Jr., presidente da Academia Latina de Gravação, citado em comunicado.

Além de Sanz e sua compatriota Rosalía, com cinco indicações, se destacam também Andrés Calamaro (4), Fonseca (4), Juan Luis Guerra 4.40 (4), Tony Succar (4), Paula Arenas (3), Camila Cabello (3), Kany García (3), Juanes (3), Sech (3) e Sebastián Yatra (3).

Aitana, Burning Caravan, Cami, Fer Casillas, Chipi Chacón, Elsa e Elmar, Greeicy, Juam Iangaramo, Paulo Londra e Nella buscam o prêmio de melhor artista revelação.

Estes são os indicados nas principais categorias do Grammy Latino:

Álbum do ano:

Visceral - Paula Arenas

Paraíso Road Gang - Rubén Blades

Cargar la suerte - Andrés Calamaro

Agustín - Fonseca

Vida - Luis Fonsi

El mal querer - Rosalía

#ElDisco - Alejandro Sanz

¿Dónde bailarán las niñas? - Ximena Sariñana

Más de mí - Tony Succar

Fantasía - Sebastián Yatra

Gravação do Ano:

"Parecen Viernes" — Marc Anthony

"Verdades Afiladas" — Andrés Calamaro

"Ahí Ahí" — Vicente García

"Kitipun" — Juan Luis Guerra 4.40

"Querer Mejor" — Juanes con Alessia Cara

"La Plata" — Juanes con Lalo Ebratt

"Aute Couture" — Rosalía

"Mi Persona Favorita" — Alejandro Sanz con Camila Cabello

"No Tengo Nada" — Alejandro Sanz

"Cobarde" — Ximena Sariñana

Canção do Ano:

"Calma" — Pedro Capó

"Desconstrução" — Tiago Iorc

"El País" — Rubén Blades

"Kitipun" — Juan Luis Guerra

"Mi Persona Favorita" — Alejandro Sanz con Camila Cabello

"No Tengo Nada" — Alejandro Sanz

"Quédate" — Kany García y Tommy Torres

"Querer Mejor" — Juanes con Alessia Cara

"Un Año" — Sebastián Yatra con Reik

"Ven" — Fonseca

Melhor Canção Pop:

"Bailar" — Leonel García

"Buena Para Nada" — Paula Arenas

"Mi Persona Favorita" — Alejandro Sanz con Camila Cabello

"Pienso En Tu Mirá" — Rosalía

"Ven" — Fonseca

Melhor Fusão/Interpretação Urbana:

"Tenemos Que Hablar" — Bad Bunny

"Calma (remezcla)" — Pedro Capó y Farruko

"Pa' Olvidarte (remezcla)" — ChocQuibtown, Zion y Lennox, Farruko con Manuel Turizo

"Con Calma" — Daddy Yankee con Snow

"Otro Trago" — Sech con Darell

Melhor Álbum de Música Urbana:

Kisses — Anitta

X 100PRE — Bad Bunny

Mi Movimiento — De La Ghetto

19 — Feid

Sueños — Sech

Melhor Canção Urbana:

"Baila Baila Baila" — Ozuna

"Caliente" — De La Ghetto con J Balvin

"Con Altura" — Rosalía y J Balvin con El Guincho

"Otro Trago" — Sech con Darell

"Pa' Olvidarte" — ChocQuibTown

Melhor Álbum de Música Alternativa:

Latinoamericana — Alex Anwandter

Discutible — Babasónicos

Bach — Bandalos Chinos

Prender Un Fuego — Marilina Bertoldi

Norma — Mon Laferte

Melhor Álbum Cantor e Compositor:

Acústica — Albita

Contra El Viento — Kany García

Amor Presente — Leonel García

Algo Ritmos — Kevin Johansen

Intuición — Gian Marco

Artista revelação:

Aitana

Burning Caravan

Cami

Fer Casillas

Chipi Chacón

Elsa y Elmar

Greeicy

Juan Ingaramo

Paulo Londra

Nella

