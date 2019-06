O presidente da Rússia, Vladimir Putin (E), dá uma caixa cheia de sorvetes para o presidente da China, Xi Jinping (D), aniversariante do dia, em 15 de junho 2019.

O presidente Vladimir Putin deu de presente uma imensa caixa com sorvetes russos ao presidente chinês Xi Jinping, que neste sábado completou 66 anos, antes de uma reunião sobre a segurança na Ásia, realizada em

Duchambe, no Tajiquistão.

"Temos uma tarefa extraordinária que nos faz trabalhar e cumprir com nossas obrigações inclusive no dia do nosso aniversário", declarou Putin, segundo informações divulgadas pelo Kremlin.

"Feliz aniversário! Meus melhores desejos (...) Estou feliz por ter um amigo como você", declarou Putin, que em seguida entregou a caixa repleta de sorvetes russos que Xi Jinping gosta muito, segundo o Kremlin.

O dirigente russo também ofereceu ao presidente chinês um jarro batizado "Um dia ensolarado". Em seguida foi feito um brinde com champanhe.

"Toda nossa equipe, e inclusive posso dizer, nosso país inteiro lhe deseja o melhor do mundo, porque você faz muito pelo desenvolvimento das relações entre nossos dois países", disse Putin.

O líder chinês, que chama Vladimir Putin de "seu melhor amigo", é um dos 27 líderes de nações da Ásia que que estão no Tajiquistão para falar sobre a segurança na região.

