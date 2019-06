Ao menos 95 habitantes de um vilarejo da etnia dogom, em Sobane-Kou, centro do Mali, foram mortos na madrugada desta segunda-feira por homens armados, informaram à AFP um político local e uma fonte da segurança.

Desde o surgimento em 2015 no centro do Mali do grupo extremista islâmico de Amadou Koufa, recrutando prioritariamente pessoas da etnia peul, tradicionalmente criadores de animais, os confrontos aumentaram entre esta comunidade e as etnias bambara e dogom, praticantes de agricultura, que criaram seus próprios "grupos de autodefesa".

"Por enquanto contabilizamos 95 civis mortos. Os corpos foram queimados", declarou um político de Koundou, onde está localizado o vilarejo.

"De acordo com moradores locais, homens armados vieram atirar, roubar e queimar. Era um vilarejo de 300 habitantes, que foi totalmente desolado", acrescentou.

"Foi um vilarejo dogom que foi quase inteiramente arrasado", afirmou uma fonte da segurança, apontado ter "contabilizado 95 mortos".

O norte do Mali vive desde 2012 episódios regulares de violência ligados a grupos jihadistas. Zonas inteiras do país ainda escapam ao controle das forças malinesas, francesas e da ONU, apesar da assinatura, em 2015, de um acordo de paz para isolar os extremistas.

A violência se concentra sobretudo no centro do país, com conflitos intercomunitários, um fenômeno vivido igualmente por Burkina Faso e Níger.

Em 23 de março, em Ogossagou, perto da fronteira com Burkina Faso, 160 pessoas da etnia peul foram mortos supostamente por grupos de caçadores dogons.

Desde janeiro de 2018, a missão da ONU no Mali (Minusma) documentou 91 violações dos direitos Humanos cometidas por caçadores tradicionais contra civis peuls nas regiões de Mopti e de Ségou, com 488 mortos e 110 feridos.

Por sua vez, grupos armados de autodefesa da comunidade peul cometeram 67 violações dos direitos humanos contra a população civil na região de Mopti no mesmo período, com 63 mortos e 19 feridos.

