A fuga de Carlos Ghosn, acusado no Japão, onde tinha sido solto sob fiança, resultou em apelos para endurecer o sistema judiciário japonês, embora, no exterior, considere-se que ele já viola os direitos humanos dos acusados.

"Eu não imaginava!", afirmou um funcionário da Nissan, ao saber da fuga de seu ex-CEO para o Líbano, acusado de crimes financeiros.

"É assim que você quer provar sua inocência, fugindo para o exterior?", questiona o mesmo executivo, citado pelo jornal japonês "Asahi Shimbun".

"Não se deveria conceder a liberdade sob fiança para os suspeitos que negarem acusações", acrescentou este representante sênior da montadora.

Essa opinião firme reflete a opinião de muitos japoneses para quem, ao sair, o ex-presidente executivo da Renault e Nissan quase prova sua culpa.

"Foi o que previmos", lembrou um promotor sob anonimato em declaração ao jornal "Mainichi Shimbun".

De fato, a Promotoria não parou de argumentar perante o juiz que "o suspeito Ghosn" não deveria deixar sua prisão em Tóquio, alegando que havia "um risco de destruição de provas e de fuga".

O tribunal considerou que essa probabilidade era baixa e encerrou sua detenção preventiva, mas sob condições rigorosas, incluindo não ver, nem entrar em contato com sua esposa, Carole. Segundo a imprensa internacional, ela teria sido a mentora da operação de fuga.

- 'Os ricos conseguem fugir' -

Oficialmente, o governo japonês ainda não se manifestou. No entanto, além dos votos dos eleitos do partido no poder, a imprensa pediu um endurecimento dos procedimentos de fiança.

O caso Ghosn "demonstra que os ricos que têm apoio conseguem fugir para o exterior, independentemente do rigor com que os tribunais imponham condições de fiança", resume o ex-promotor Tsunehiko Maeda.

A fuga do ex-magnata do setor automotivo é considerada um ato de covardia e um obstáculo para o sistema judiciário japonês.

"Para evitar que esse tipo de caso se repita, precisamos discutir como preencher as lacunas do sistema, elevando o valor da fiança ao valor de todos os ativos do acusado e adotando um método de vigilância eletrônica com rastreamento por GPS", que atualmente não existe no Japão, sugeriu o jornal conservador "Yomiuri Shimbun", o mais lido no país.

A prisão de Ghosn, em novembro de 2018, lançou luz sobre o sistema judiciário japonês, muito diferente dos ocidentais e considerado extremamente grave. Os suspeitos detidos pelos promotores podem ser interrogados inicialmente por 48 horas, seguidos por dois períodos de dez dias por uma decisão do juiz.

Sob o princípio de "um crime, uma prisão", o suspeito pode ser detido várias vezes consecutivas, prolongando sua prisão e se sobrepondo à detenção preventiva, ativada quase automaticamente no caso de acusação.

Foi assim o caso de Ghosn, que passou 130 dias atrás das grades entre novembro de 2018 e abril de 2019, com quatro acusações no total.

"Nem todos os suspeitos detidos são processados, apenas um pouco mais da metade. A Promotoria garante que apenas aqueles que estão convencidos de sua culpa sejam encaminhados ao tribunal", disse o ex-promotor e hoje advogado Yasuyuki Takai.

"Imagine que 30%, ou 40%, das pessoas julgadas por um tribunal sejam absolvidas. A opinião pública japonesa perguntará por que tantos réus que não fizeram nada são levados para um tribunal e por que os investigadores trabalham tão mal", explica ele.

Já Maeda alerta que "é esperado que os promotores se oponham muito mais firmemente a pedidos futuros de fiança". Essa evolução contraria as expectativas de grupos de defesa dos direitos humanos, como a Anistia Internacional. Há muito tempo, estas organizações denunciam um sistema baseado na repetição de interrogatórios para que o réu acabe confessando.

