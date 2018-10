O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A fabricante de automóveis elétricos Tesla informou nesta quarta-feira que obteve um lucro trimestral "histórico", graças à venda do seu carro popular Model 3, e que pretende ampliar seus negócios dos Estados Unidos para Europa e China.

O presidente executivo da Tesla, Elon Musk, disse que espera que a companhia permaneça rentável de agora em diante, e tentou afastar os temores sobre seu comportamento, a dívida corporativa e inconvenientes que afetam a eficiência da linha de produção.

Musk espera que a Tesla fabrique ainda mais veículos Model 3 no atual trimestre, e que comece a entregá-los na Europa e na China no início do próximo ano.

"Estou incrivelmente entusiasmado com o que se aproxima", revelou em entrevista com analistas.

A Tesla informou que seu lucro líquido foi de 311,5 milhões de dólares, contra um prejuízo de 619,38 milhões de dólares no mesmo período do ano passado.

O último lucro da Tesla - 22 milhões de dólares - remontava ao terceiro trimestre de 2016.

O resultado superou as expectativas de Wall Street, onde era esperado um novo prejuízo para a Tesla.

As ações da companhia subiram 9,8%, a 316,80 dólares, nas operações posteriores à publicação do lucro no terceiro trimestre fiscal.

A companhia acelerou a produção do Model 3, do qual entregou 56.065 exemplares no transcurso do trimestre, o que se traduziu em cerca de 3 bilhões de dólares.

"O Model 3 está atraindo os clientes de marcas premium e não premium, o que o torna um produto verdadeiramente convencional", disse Musk, acrescentando que o "perfil de ganho da companhia mudou drasticamente".

A maior parte dos carros adquiridos pelos compradores do Model 3 são modelos de menos de 35.000 dólares. "Para muitas pessoas, é o carro mais caro que já compraram. Estão demonstrando sua disposição para gastar mais dinheiro em um Tesla".

