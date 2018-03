O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

14 de Março de 2018

Apesar do sucesso dos movimentos #MeToo e Time's Up, as mulheres continuam ganhando menos que os homens em Hollywood. O último exemplo é Claire Foy, a rainha Elizabeth II de "The Crown", que ganha menos que seu príncipe consorte.

Os produtores da série Netflix admitiram que Foy, que atuou como a rainha nas duas primeiras temporadas, ganhou menos que seu colega Matt Smith, que interpretou o príncipe Philip de Edimburgo.

A disparidade entre os salários de atores e atrizes em Hollywood não é novidade. A classificação dos atores mais bem pagos do mundo, publicada pela revista Forbes, demonstra isso a cada ano.

Em 2017, Emma Stone, a atriz mais bem paga do mundo, teria terminado em 15º lugar se a classificação fosse mista.

Mas, fora a Forbes, há poucos dados e estudos sérios, e o silêncio reina no assunto.

"Os agentes dizem que você não deve falar sobre o problema", diz Melissa Silverstein, fundadora do site Women and Hollywood. "Nós não compartilhamos essa opinião".

Mas nos últimos meses, graças ao impulso histórico com a defesa das mulheres no escândalo de Weinstein, começaram a surgir sinais de revolta e questionamento do status quo.

No início de janeiro, a imprensa dos Estados Unidos revelou que a atriz Michelle Williams recebeu mil dólares para regravar cenas do filme "Todo o dinheiro do mundo", enquanto seu parceiro de tela Mark Wahlberg pagou 1,5 milhão de dólares.

A controvérsia levou ao ator americano - o mais pago em Hollywood - a se comprometer publicamente a doar todo o valor recebido para o fundo de defesa legal da nova associação Time's Up, que combate o abuso sexual, nascida após o escândalo de Weinstein.

Para Silverstein, o simples fato de a questão ser discutida já é "revolucionário" e "um fator de mudança".

No caso Foy, a situação parece mudar, mas talvez tarde demais.

"A partir de agora, ninguém vai receber mais que a rainha", prometeu nesta terça-feira Suzanne Mackie, uma das produtoras-executivas da série.

Contudo, Foy será substituída por Olivia Colman, para interpretar uma rainha Elizabeth mais velha na terceira temporada.

Silverstein acredita que, mesmo assim, o anúncio é importante e que estúdios e produtores já não podem ignorar o debate.

"Devem subir no trem, porque ele está andando", afirmou. "É preciso avançar no sentido da história".

