Amazon, Apple e Google anunciaram nesta quarta-feira seus planos para desenvolver um padrão de tecnologia comum para produtos domésticos inteligentes, em um movimento destinado a permitir que dispositivos mais conectados se comuniquem entre si.

"O projeto visa a melhorar a experiência do consumidor ao tentar usar produtos domésticos inteligentes que não são compatíveis entre si", de acordo com uma declaração do novo grupo de trabalho.

"Acreditamos que o protocolo tem o potencial de ser amplamente adotado em sistemas domésticos e assistentes, como Google Assistant, Amazon Alexa, Siri da Apple, Google Assistant e outros".

