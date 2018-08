O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 30 de Agosto de 2018 18:20 30. Agosto 2018 - 18:20

O diretor executivo da Apple, Tim Cook, em evento de apresentação do iPhone de 2017, poderá lançar novos acessórios do iPhone em 12 de setembro

A Apple enviou nesta quinta-feira (30) convites para um evento no dia 12 de setembro, quando se espera que a companhia revele novos produtos da sua linha de iPhones.

Com seu conhecido estilo intrigante, a Apple ofereceu poucas pistas sobre o que tem reservado para essa apresentação, que acontecerá nas futuristas instalações do Teatro Steve Jobs, uma espécie de nave espacial no Vale do Silício.

Historicamente, a Apple escolhe o mês de setembro para mostrar novos modelos de iPhone, e este ano se espera que se mantenha fiel a isso.

As também típicas especulações que cercam o anúncio do enigmático evento sugerem que a Apple apresentará três novos modelos de iPhone, incluindo a premium do iPhone X Plus, lançado no ano passado pelo preço de 1.000 dólares.

