(Arquivo) O cineasta M. Night Shyamalan na estreia de sua nova série da Apple TV + "Servant", no Brooklyn

M. Night Shyamalan, que alcançou a fama com o filme de sucesso “O Sexto Sentido”, não tem trabalhado muito na televisão, mas está trazendo sua estética misteriosa para a nova plataforma Apple TV+ com a série “Servant”.

O diretor de “Corpo Fechado”, “Vidro” e “A Vila” está mirando alto com a nova série, cujos três primeiros episódios serão transmitidos a partir de quinta-feira.

Embora apenas 10 episódios tenham sido filmados até agora – os sete restantes serão lançados um por um até 17 de janeiro –, Shyamalan diz que espera filmar 60 no total, e que já trabalhou em um final.

“Quando pensamos em programas longos, quantos são ótimos do primeiro episódio ao último? Podemos contar 10? Não tenho certeza”, afirmou o diretor a jornalistas em Nova York.

“É por causa de tanto conteúdo, tanta velocidade e não sabemos onde está o final. ‘Ei, se todo mundo está assistindo, vamos continuar para sempre!’”, afirmou.

“Bem, não, não é assim que a narrativa funciona. Temos que saber onde estamos”.

Enquanto a Apple TV+ tenta entrar em um mercado de streaming lotado dominado pelo conteúdo abundante da Netflix e do Disney+, Shyamalan quer se destacar com seu estilo distinto de narrativa.

“Agora há conteúdo em todo lugar. Então, como se diferenciar? Estou apostando no não espetáculo como forma de tornar os ingredientes extremamente excelentes”, disse.

Ele se apresenta como um artista da imagem na tela, capaz de criar todos os aspectos de um universo imediatamente identificável, como fez com “O Sexto Sentido”, que o tornou uma estrela global.

“Foi por isso que movi a câmera naquela velocidade, naquele momento, naquela iluminação, naquele ângulo – foi tudo pensado e você sente isso inerentemente”, afirmou.

“Quando você vê 500 (séries), mas uma tem esse tipo de integridade, você para”.

- Trauma enterrado -

Enquanto Shyamalan normalmente escreve seus próprios roteiros, permitindo que misture seu trabalho com seu próprio personagem, “Servant” foi roteirizado pelo escritor britânico de televisão Tony Basgallop.

A série está repleta de músicas de suspense, marca registrada do diretor, iluminação escura e atmosfera sufocante.

A história se concentra em um casal, Dorothy (Lauren Ambrose) e Sean (Toby Kebbell), que está lutando para lidar com a morte de seu bebê. A mãe entra em negação.

Surge Leanne, que havia sido contratada com babá do bebê, agora se junta à mãe em sua nova realidade alternativa – e eventualmente começa a levá-la a níveis novos e inesperados.

O suspense aumenta lentamente, mas os espectadores são atraídos pelas tensões subjacentes e personagens perturbadores, que às vezes são tranquilos, mas outras vezes incomodam.

Nell Tiger Free, quem interpreta Leanne, disse que se tratava de “encontrar o equilíbrio entre ser assustador e perturbador e também tentar ser acessível. Porque você quer ficar irritado e quer se assustar com ela, mas também se preocupa com ela”.

A coestrela Rupert Grint – Ron do famoso “Harry Potter” – entrou na conversa: “Traz muitas questões. É muito misterioso.”

A série se passa dentro de uma casa na Filadélfia, onde Shyamalan, nascido na Índia, foi criado, gerando um mundo autossuficiente que lembra o teatro.

“Parecia um palco, e não um cenário”, disse Kebbell.

Basgallop contou que ele e Shyamalan “gostam de contar histórias um pouco desconfortáveis, que não escolhem a opção mais fácil o tempo todo”.

"Estamos entretidos, mas há algo mais sombrio por baixo", disse Shyamalan.

"Estamos realmente falando de algum trauma humano que está por trás de tudo".

Mais do que qualquer outra série que marca a estreia do Apple TV+, “Servant” poderia ajudar a definir a nova plataforma de streaming com um tipo de originalidade da qual a companhia tecnológica sempre se orgulhou.

“Eu secretamente queria estar na Apple”, contou Shyamalan.

“Mesmo antes que a Apple estivesse pronta para transmitir, eu disse: se posso contar uma história longa para alguém e decidir quem seria, é aí que realmente está o sonho”.

A série já começa renovada para uma segunda temporada, antes de sua estreia.

