O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 13 de Maio de 2016 19:12 13. Maio 2016 - 19:12

Pacotes de cocaína apreendidos em uma lancha no Pacífico colombiano, no dia 11 de maio de 2016

Quase 900 quilos de cocaína, transportados em uma lancha pelo Pacífico colombiano, foram apreendidos pelas autoridades - informou a Marinha de Guerra nesta sexta-feira, acrescentando que um veículo semissubmergível para transporte de drogas também foi encontrado em outra operação.

Segundo um comunicado da Marinha de Guerra, um navio da corporação "detectou uma embarcação suspeita que transitava à noite por um setor próximo ao município de Tumaco", perto da fronteira com o Equador, e revistou a lancha. A bordo, foram encontrados 881 quilos de coca. Os três tripulantes - dois colombianos e um equatoriano - foram detidos.

"Os três sujeitos capturados, a droga e a lancha em que estavam foram postos à disposição do Corpo Técnico de Investigação do Ministério Público", acrescentou a nota.

Segundo as imagens da apreensão divulgadas pela Armada, a droga estava envolta em pacotes com retratos de estrelas do futebol, como o colombiano James Rodríguez e o mexicano Javier "Chicharito" Hernández, além de celebridades da televisão.

Em outra operação ao sul do município de Tumaco, a Marinha de Guerra conseguiu apreender um veículo "que seria usado, ao que parece, para transportar até quatro toneladas de alcaloides de uma única vez para a costa do México e dos Estados Unidos".

A Colômbia é o principal produtor mundial de folha de coca, base para a fabricação de cocaína. De acordo com o mais recente informe das Nações Unidas, o país exportou pelo menos 442 toneladas dessa droga em 2014.

Na semana passada, o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunciou uma apreensão recorde de 87,5 toneladas de cocaína desde o início deste ano.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.