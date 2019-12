Os restaurantes e cafés na Arábia Saudita já não têm a obrigação de dispor de entradas separadas para as mulheres, indicaram as autoridades do reino ultraconservador, que se lançou em um programa de reformas econômica e social.

Esses estabelecimentos até agora tinham duas entradas, para homens sozinhos e outra para mulheres com suas famílias.

O ministério de Municipalidades e Assuntos Rurais anunciou neste domingo no Twitter a eliminação de várias obrigações para os restaurantes, entre elas a de ter "uma entrada para os solteiros e outra entrada para as famílias".

Não está claro ainda se a obrigação diz respeito também ao interior dos estabelecimentos, onde é frequente ter uma sala para os homens sozinhos e outras para as famílias.

Sob o impulso do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, a Arábia Saudita entrou em um amplo programa de reformas que inclui uma flexibilização das proibições que afetam as mulheres.

