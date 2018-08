O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 6 de Agosto de 2018 11:45 06. Agosto 2018 - 11:45

A Arábia Saudita concedeu um visto a um diplomata iraniano, um sinal de distensão entre as duas potências rivais do Oriente Médio, informou a agência oficial Irna.

O país rompeu as relações diplomáticas com o Irã no início de 2016, depois que manifestantes que protestavam contra a execução em Riad de um líder religioso xiita atacaram a embaixada saudita em Teerã.

De acordo com a agência Irna, o diplomata Mohammad Alibak foi autorizado pelos sauditas a exercer o cargo de chefe do departamento de interesses iranianos no consulado do Irã em Jidá, uma cidade do oeste da Arábia Saudita.

Até o momento as autoridades sauditas não confirmaram a informação.

A Arábia Saudita, governada por uma monarquia sunita, enfrenta o Irã, majoritariamente xiita, pelo conflito na Síria e Iêmen, entre outras questões de divergência.

