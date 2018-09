O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Soldados iranianos se escondem durante um ataque a uma parada militar, em 22 de setembro de 2018, na cidade de Ahvaz, no sudoeste do Irã

Riad disse nesta terça-feira que as acusações do Irã de que a Arábia Saudita está por trás do ataque na cidade iraniana de Ahvaz são "falsas", afirmou a agência de notícias estatal, citando uma fonte do Ministério das Relações Exteriores.

"O reino rejeita completamente as acusações deploráveis e falsas de autoridades iranianas sobre o apoio (de Riad) a incidentes no Irã", escreveu a agência.

Na segunda-feira, o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, denunciou que o comando armado que matou 24 pessoas na parada militar foi financiado pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos (EAU).

