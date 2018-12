Arábia Saudita troca chanceler após caso Khashoggi

O rei Salman da Arábia Saudita substituiu nesta quinta-feira seu ministro das Relações Exteriores, na primeira remodelação do governo desde o escândalo internacional causado pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi.

Ibrahim al Assaf, ex-ministro das Finanças, foi nomeado chanceler no lugar de Adel al Jubeir, escolhido para as Relações Exteriores pelo finado rei Abdullah.

Jubeir, que foi diplomata nos Estados Unidos e tem um perfeito domínio do inglês, foi relegado a vice-ministro das Relações Exteriores.

Durante os últimos meses, Jubeir defendeu o príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman no caso Khashoggi, que manchou a imagem do regime saudita após o assassinato deste jornalista no dia 2 de outubro, dentro do consulado saudita em Istambul.

A Arábia Saudita afirma que Jamal Khashoggi foi assassinado em uma operação que ocorreu "fora do controle" de suas autoridades, sob a iniciativa do subdiretor dos serviços secretos sauditas, Ahmad al Asiri, e do conselheiro da Corte Real Saud al Qahtani, ambos destituídos.

Riad nega qualquer envolvimento do príncipe herdeiro no assassinato, mas a CIA e a imprensa turca apontam nesta direção.

A nomeação de Ibrahim al Assaf faz parte de uma remodelação do governo saudita anunciada inesperadamente nesta quinta-feira, na qual os outros grandes ministérios não foram afetados.

O príncipe herdeiro e também ministro da Defesa, Mohamed Bin Salman, não muda sua pasta, assim como o ministro do Interior, Nayef ben Abdel Aziz.

Muitos outros ministros, incluindo da Energia, Jaled al Faleh, e das Finanças, Mohamed al Jadaan, também permanecem no cargo.

"É impossível não relacionar (a substituição do chanceler) com Khashoggi", explicou à AFP Mohamed Alyahya, especialista do Gulf Research Center, recordando que as mudanças de governo na monarquia saudita ocorrem de quatro em quatro anos.

A mudança não afeta qualquer setor ligado à gestão da economia, apesar da monarquia saudita registrar déficit público (35 bilhões de dólares) pelo sexto ano consecutivo, devido à queda nos preços do petróleo.

Riad, cuja economia depende das exportações de petróleo, prevê uma arrecadação total de 260 bilhões de dólares em 2019.

As autoridades sauditas esperam um crescimento do PIB de 2,3% em 2018, uma melhora significativa em relação ao 0,9% registrado em 2017.

O executivo acredita em manter o crescimento em 2019, com avanço de 2,6%.

