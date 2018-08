O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

16 de Agosto de 2018

Aretha Franklin, a lendária cantora conhecida como "Rainha do Soul", morreu nesta quinta-feira, em Detroit, aos 76 anos, em função de um câncer de pâncreas, anunciou a imprensa americana.

Seu agente confirmou a morte a vários meios de comunicação.

Franklin - que influenciou gerações de cantoras com sucessos inesquecíveis como "Respect" (1967), "Natural Woman" (1968) e "I Say a Little Prayer" (1968), faleceu às 09h50 em sua casa em Detroit em função de um câncer de pâncreas, cercada por parentes e amigos.

"É com profunda tristeza que anunciamos a morte de Aretha Louise Franklin, a Rainha do Soul", afirmou sua família em um comunicado divulgado por sua agente.

"Em um dos momentos mais sombrios de nossas vidas, não somos capazes de encontrar as palavras apropriadas para expressar a dor em nosso coração", acrescenta o texto.

"Perdemos a matriarca e a alicerce de nossa família. O amor que ela nutria por seus filhos, netos, sobrinhas, sobrinhos e primos não conhecia limites", afirma ainda.

