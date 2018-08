O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

13 de Agosto de 2018

A cantora americana Aretha Franklin, vencedora de vários prêmios Grammy, está gravemente doente e ao lado de seus parentes, informou um jornalista que é amigo da família da artista.

A "rainha do soul", de 76 anos, famosa por sucessos como "Respect" (1967) ou "I Say a Little Prayer" (1968), "está gravemente doente em Detroit. A família pede orações e privacidade", escreveu Roger Friedman no site Showbiz 411.

Aretha Franklin, diagnosticada com câncer em 2010, se apresentou em novembro de 2017 em um evento da Fundação Elton John contra a Aids em Nova York. Sua última performance pública aconteceu na Filadélfia, em agosto de 2017.

"Foi um espetáculo milagroso, pois Aretha já lutava contra a exaustão e a desidratação", escreveu Friedman sobre a apresentação na Filadélfia.

Ao longo de sua carreira, Aretha Franklin acumula 18 prêmios Grammy, incluindo um pelo conjunto de sua carreira.

Entre seus maiores sucessos estão "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (1968), "Day Dreaming" (1972), "Jump to It" (1982), "Freeway of Love" (1985) e "A Rose Is Still A Rose," (1998).

Em 1987 se tornou a primeira mulher a entrar no Salão da Fama do Rock and Roll.

Em 2005, Aretha Franklin recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade - a maior condecoração para um civil americano - das mãos do então presidente George W. Bush.

Franklin também cantou em janeiro de 2009 na posse do presidente Barack Obama.

