O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 1 de Agosto de 2018 14:34 01. Agosto 2018 - 14:34

A Argentina foi sacudida nesta quarta-feira por um novo escândalo de corrupção, com a justiça decretando a prisão de uma dúzia de ex-funcionários do governo de Cristina Kirchner e de empresários, entre eles um ligado ao presidente Maurício Macri.

Entre os detidos estão Roberto Baratta, ex-secretário de coordenação do ex-ministro do Planejamento Federal, Julio De Vido, preso por suposta corrupção, os empresários Gerardo Ferreyra, da Electroingeniería, Javier Sánchez Caballero, da construtora Iecsa, e Rafael Llorens, ex-secretário legal do Planejamento Federal.

A Iecsa pertence a Ángelo Calcaterra, primo do presidente Mauricio Macri.

Segundo a promotoria, o esquema de corrupção movimentou "cerca de 160 milhões de dólares em dinheiro" provenientes de subornos pagos por empresários em troca de obras públicas.

A ex-presidenta argentina Cristina Kirchner foi citada a depor - no dia 13 de agosto - como parte do mesmo processo.

A atual senadora deverá ser ouvida pelo juiz federal Claudio Bonadio, segundo fontes judiciais.

"A hipótese que está sendo investigada é a da associação ilícita", declarou o promotor do caso, Carlos Stornelli, à Radio La Red.

Não foi esclarecido se Kirchner foi convocada no caráter de testemunha ou de indiciada. O promotor Stornelli indicou que o caso está sob sigilo.

As prisões ocorreram após depoimento da ex-esposa do motorista de Baratta, também preso, relatando supostas transferências de sacolas com dinheiro para o ministério.

O juiz citou a ex-presidente porque sua casa na capital é apontada como o destino de uma das supostas entregas, conforme as anotações fornecidas ao juiz detalhando os movimentos do dinheiro.

Presume-se que essas anotações pertençam a Oscar Centeno, motorista de Baratta.

A investigação começou há oito meses, quando um informante entregou uma caixa com seis cadernos e dois blocos, todos manuscritos, ao jornalista Diego Cabot do jornal La Nación.

"Encontrei um relato detalhado e absolutamente fidedigno (...) de dez anos de movimentos" de propina envolvendo "o ministério do Planejamento", contou Cabot ao canal La Nación+.

Os cadernos revelavam todas as entregas de dinheiro feitas por Baratta de automóvel entre 2005 e 2015, onde aparece o endereço da ex-presidente.

Kirchner, cujo mandato de senadora não permite que seja detida, foi nesta quarta-feira ao Senado, mas não fez declarações à imprensa.

O juiz Bonadio, que Kirchner tentou destituir durante seu governo por mau desempenho, já abriu um processo contra a ex-presidente em dezembro passado, por suposto encobrimento dos iranianos acusados do atentado contra a associação judaica AMIA, que deixou 85 mortos em 1994.

Também foram chamados para depor o ex-chefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, o ex-secretário-geral da Presidência e ex-diretor da Agência Federal de Inteligência (AFI) Oscar Parrilli, e outros ex-funcionários que aparecem nas anotações.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português