Os Estados Unidos e a Argentina se declararam dispostos a reforçar a sua cooperação em matéria militar durante uma visita do secretário de Defesa, James Mattis, a Buenos Aires nesta quarta-feira (15).

A Argentina é um país que os Estados Unidos consideram "um sócio e amigo" há 200 anos, declarou Mattis à imprensa no início de sua visita.

O secretário americano propôs reforçar a cooperação em assuntos humanitários, atenção de desastres e contra as armas de destruição em massa.

"Os Estados Unidos apreciam o papel cada vez mais importante desempenhado pela Argentina no âmbito global", assinalou Mattis ao fazer referência à cúpula do G20 que acontecerá no final do ano em Buenos Aires.

"A liderança global da Argentina é boa para o hemisfério", afirmou.

As relações entre Argentina e Estados Unidos estiveram estagnadas durante os governos de Néstor Kirchner (2003-2007) e de sua esposa, Cristina (2007-2015), de centro esquerda peronista, que privilegiaram os laços com administrações de esquerda como a Venezuela do falecido Hugo Chávez e o Brasil de Lula.

Desde 2011 suspenderam os exercícios militares conjuntos devido a um incidente com a carga de um avião militar americano que levava equipamento para capacitar as forças argentinas no combate ao narcotráfico.

Mas com a chegada de Mauricio Macri à Presidência, em 2015, a relação voltou a ser muito dinâmica.

"Embora a Argentina tenha se afastado dos seus reais sócios e amigos, voltamos ao caminho do qual nunca deveríamos ter nos distanciado", assinalou o ministro argentino da Defesa, Oscar Aguad, a Mattis nesta quarta.

"Muito foi alcançado na relação bilateral, mas ainda se pode fazer bem mais", acrescentou.

Mattis cumpre esta semana uma viagem sul-americana que já o levou ao Brasil. Depois da vista à Argentina, continuará por Chile e Colômbia.

