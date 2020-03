O presidente argentino participa em Buenos Aires de reunião com ministros e governadores sobre o novo coronavírus

A Argentina suspendeu os voos domésticos e a circulação de ônibus e trens de longa distância por cinco dias, numa medida contra a pandemia de coronavírus para impedir a movimentação interna de turistas, informou o governo nesta terça-feira.

"O objetivo é desencorajar viagens de fim de semana prolongado e promover uma conscientização absoluta", declarou o ministro dos Transportes, Mario Meoni, em entrevista coletiva.

Na próxima terça-feira, 24 de março, é feriado em memória às vítimas da última ditadura (1976-83) no país.

Na segunda-feira, 65 novos casos de infecção por Covid-19 foram registrados, dois deles fatais.

Os prefeitos de vários centros turísticos estão exigindo que os cidadãos evitem ir às suas cidades, apesar dos danos econômicos resultantes.

Além disso, o governo anunciou nesta terça aumentos nos subsídios para pobres, aposentados, mulheres desempregadas e grávidas sem recursos financeiros.

As autoridades da área social e previdenciária anunciaram que quase 9 milhões de pessoas que tomaram empréstimos ao consumidor com o Estado estarão isentas do pagamento da taxa por dois meses.

Outro paliativo anunciado será o aumento das aposentadorias de 5 milhões de aposentados que recebem o salário mínimo (18.500 pesos) em 3.000 pesos (cerca de 46 dólares), bem como ajuda a 550.000 desempregados e 4,3 milhões de crianças cujas famílias são pobres.

Centenas de milhares de trabalhadores foram dispensados de frequentar seus empregos e convidados a trabalhar de casa.

