O veterano da moda italiana, Giorgio Armani, foi ovacionado nesta segunda-feira (17) em Milão durante o encerramento da Semana da Moda.

Para este desfile, Armani, que celebrará seus 85 anos em julho, escolheu o Palazzo Orsini, do século XVII e do qual é proprietário, no coração do bairro milanês da moda.

Ao final da apresentação de sua coleção masculina/feminina primavera verão 2020, marcada mais uma vez por cortes e materiais elegantes, Giorgio Armani se aproximou durante mais tempo do que o habitual para saudar o público no pátio do palácio.

Enquanto isso, todas as modelos se reuniram ao redor do estilista de cabelos brancos e olhos azuis, que foi aplaudido longamente.

