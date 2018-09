O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Uma réplica do 'Endeavour' navega frente à Ópera de Sydney em 2013

Um grupo de arqueólogos australianos e americanos parece ter localizado a área em que o "Endeavour", o navio que o explorador britânico James Cook usou em suas viagens à Austrália e à Nova Zelândia, teria afundado.

Segundo os cientistas, o navio afundou em 1778 perto do porto de Newport, no estado de Rhode Island (Estados Unidos), anos depois de ter sido usado por Cook.

"A equipe delimitou a possível área de naufrágio do 'Endeavour' a um só lugar, o que é muito promissor", disse o diretor do Australian National Maritime Museum, Kevin Sumption.

"Será preciso muito mais trabalho, análise e pesquisa em detalhe até que possamos definitivamente dizer que encontramos o 'Endeavour' de James Cook", acrescentou Sumption.

O navio é conhecido principalmente pelas viagens do explorador britânico à Austrália e à Nova Zelândia. No porto de Darling, perto de Sydney, é possível ver uma réplica do navio.

Depois que Cook o usou, o veleiro foi vendido e afundado junto com outros 12 navios, em 1778, durante a Guerra da Independência americana.

