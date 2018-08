O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

02. Agosto 2018 - 10:56

O arquiteto e nadador francês Benoît Lecomte posa durante entrevista à AFP em Choshi, no Japão, em 3 de junho de 2018

O arquiteto francês Benoît Lecomte, que iniciou a primeira travessia do Pacífico a nado para alertar sobre a poluição dos oceanos com o plástico, teve que renunciar temporariamente a seu desafio em consequência das tempestades.

Desde o início da missão em uma pequena praia do leste do Japão em 5 de junho, Lecomte nadava oito horas por dia, escoltado por um veleiro.

"Dois tufões, Jongdari e Wukong, interromperam seu avanço e obrigaram o barco a retornar ao Japão", informou o site Seeker, que acompanha a expedição.

Lecomte, que mora há mais de 25 anos nos Estados Unidos, se preparou física e mentalmente para o desafio durante sete anos, período em que deixou de lado sua atividade profissional.

Ele pretendia alcançar o destino, San Francisco, a quase 9.000 km do Japão, em um prazo de seis a oito meses.

Apesar do contratempo, o francês de 51 anos afirmou que está "mais determinado do que nunca para continuar com sua histórica travessía transpacífica", indicouio Seeker, que não anunciou uma data para uma nova tentativa.

O francês já havia percorrido 800 km quando um temporal forçou a sua parada.

