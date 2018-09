O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A artista franco-luxemburguesa Déborah de Robertis, 34, terá que prestar contas à Justiça francesa em maio, por ter tirado a roupa na entrada da gruta de Lourdes, onde apareceu a Virgem Maria segundo a religião católica, anunciaram fontes judiciais neste domingo.

"As pessoas que estavam no local avisaram à polícia, que a colocou em prisão provisória por algumas horas", informou à AFP o procurador de Tarbes, Pierre Aurignac, segundo o qual a jovem reivindicou a importância artística de sua ação.

A artista terá que comparecer a uma audiência em 19 de maio, para ser julgada por exibição sexual, informou Aurignac.

O Santuário de Lourdes anunciou em comunicado que havia denunciado a mulher, que se apresentou "completamente nua na gruta".

"Condenamos este ato de exibicionismo, que chocou os fiéis que estavam na gruta naquele momento", publicou o santuário, citando "um ato premeditado, ligado a uma ação supostamente artística".

"Lamentamos tamanho desprezo pela consciência religiosa e liberdade de culto", assinalou o local.

Segundo o site do semanário francês "Journal du Dimanche", que divulgou o caso, a artista feminista tirou a roupa no santuário e se posicionou com as mãos juntas e a cabeça coberta por um véu azul diante da gruta.

Em outubro passado, a jovem já havia sido convocada por um tribunal de Paris por exibição sexual, após realizar uma ação semelhante no Museu do Louvre, perto do quadro da "Mona Lisa".

Em fevereiro, foi declarada não culpada de outras duas atuações: em 2014 e 2016, foi convocada pela Justiça por dois nus no Museu d'Orsay, em Paris, diante dos quadros "A Origem do Mundo", de Gustave Courbet, e "Olympia", de Edouard Manet.

