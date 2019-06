Os artistas franceses Ella (E) e Pitr posam no terraço do centro Paris Expo, no sul de Paris, enquanto trabalham na maior obra-mural da Europa, em 6 de junho de 2019

A arte urbana se propaga em Paris. A dupla de artistas franceses Ella e Pitr realizavam, nesta quinta-feira (6), o maior afresco da Europa no terraço de um centro de exposições em Paris.

Ella e Pitr já são conhecidos por suas obras monumentais em telhados, campos e fachadas. Com este mural vão bater seu próprio recorde, estabelecido com uma obra na Noruega em 2015 para o Nuart Festival.

Com pulverizadores na mão, os dois artistas, junto a um grupo de voluntários da associação Art en ville, pintavam nesta quinta uma superfície de 2,3 hectares (quatro campos de futebol). Uma obra que será visível a partir do terraço do pavilhão 7 do centro Paris Expo, no sul da capital francesa, e que necessitará cerca de dez dias de trabalho.

Algumas formas começam a aparecer: uma baleia preta gigante, que acabará sendo uma pálpebra de mulher quando a pintura estiver finalizada.

Trata-se de um dos personagens favoritos de Ella e Pitr: uma mulher idosa, em uma zona urbana, que observa de forma serena o alvoroço que a rodeia, neste caso o denso tráfego que passa por ali.

No âmbito de uma grande feira comercial, sua obra tem que "criar movimento e ser mordaz, e não confortável e tênue, como são com frequência as pinturas decorativas nos edifícios, que seguem os efeitos da moda", afirmam os artistas.

Ella & Pitr, de 34 e 37 anos, formam um duo artístico desde 2007. Especialistas em colagem, criaram grandes personagens que parecem estar apoiados nos cantos das cidades.

