18 de Agosto de 2018

A Indonésia deu início neste sábado aos Jogos Asiáticos, onde as duas Coreias, do Norte e do Sul, apresentaram equipes unificadas em várias disciplinas por ocasião desta competição que se encontra sob fortes medidas de segurança.

As duas Coreias desfilaram conjuntamente na cerimônia de abertura no estádio Gelora Bung Karno de Jacarta.

A apresentação de equipes unificadas nestes Jogos representa um novo passo simbólico na aproximação das duas partes da península coreana desde os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, no mês de fevereiro.

O evento conta com cerca de 16.000 atletas de 45 países asiáticos e, segundo as autoridades são 8.000 membros das forças de ordem mobilizados para garantir a segurança das 50.000 pessoas esperadas para acompanhar os Jogos.

