As grandes datas da vida da cantora americana Aretha Franklin, a rainha do soul:

- 25 de março de 1942: nasce em Memphis, no Tennessee.

- 1956: lança seu primeiro álbum, "The Gospel Soul of Aretha Franklin".

- 1967: recebe seu primeiro Prêmio Grammy pela canção "Respect".

- 1968: canta "Precious Lord, Take My Hand" nos funerais do líder negro Martin Luther King Jr.

- 1977: interpreta "God Bless America" na cerimônia de posse do presidente Jimmy Carter. Ela cantaria posteriormente nas posses dos democratas Bill Clinton (1993) e Barack Obama (2009).

- 1987: se torna a primeira mulher a entrar para o Hall da Fama do Rock and Roll.

- 1991: recebe o Grammy Legend Award por sua influência na indústria musical americana.

- 2005: recebe a medalha presidencial da Liberdade, a principal distinção civil americana.

- 2017: anuncia em fevereiro sua aposentadoria após a gravação de um último álbum. Em novembro, canta no aniversário de gala da Fundação Elton John para a Aids, onde parece muito frágil.

- 2018: Aretha Franklin morre em Detroit no dia 16 de agpsto, aos 76 anos.

