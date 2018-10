O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Seguem abaixo as principais datas da vida e carreira de Charles Aznavour, que morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 94 anos, em sua casa em Alpilles, sul da França:

- 22 maio de 1924: nasce em Paris

- 1946: conhece Edith Piaf. Aznavour acompanha Piaf no palco ao piano por 8 anos.

- 1950: escreve em Nova York sua primeira canção, "Je hais les dimanches".

- 1952: a cantora Patachou o convida para seu cabaré de Montmartre.

- 1953: seu primeiro sucesso com "Come in the oco of my shoulder".

- 1956: Eddie Barclay fecha contrato com ele, dando início a uma carreira marcada por muitos sucessos: "Tu te laisses aller"/1960, "Je m'voyais déjà"/1961, "La Mamma"...

- 1960: estrela o filme "Atirem no pianista", de François Truffaut.

- 1973: a canção "Comme ils disent", a confissão, viraria sucesso no exterior com o título "She".

- 1991: divide o palco por um mês no Palais des Congrès com Liza Minnelli.

- 1995: adquire a Editions Raoul Breton e se torna assim "patrão" de seu colega e precursor Charles Trenet.

- 1997: Vence o prêmio "Victoires de la Musique" de "artista intérprete masculino do ano". Grava "Plus bleu que tes yeux", dupla "virtual" com Piaf.

- 2000: lança um novo álbum, "Aznavour 2000", e faz seu "último" retorno ao Palais des Congrès em Paris.

- 2003: Album "Je voyage".

- 2004: show de seus 80 anos no Palais des Congrès em Paris.

- 2006: começa uma turnê de despedida pelo exterior. Em setembro, canta em Yerevan (Armênia).

- Fevereiro de 2007: lançamento do álbum "Colore ma vie".

- 2010: recebe um prêmio pelo conjunto de sua carreira.

- 2011: lançamento do álbum "Aznavour toujours" e turnê pela França e Europa .

- 2014: turnê mundial pelo seu 90º aniversário.

- 2015: lançamento de seu 51º álbum, "Encores".

- 2017: ele recebe uma estrela na "Calçada da Fama" de Hollywood e canta pela primeira vez em Bercy.

- 2018: falecimento em 1º de outubro.

