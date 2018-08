O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A atriz italiana Asia Argento negou ter tido "relações sexuais" com o ator Jimmy Bennett quando este era menor de idade, segundo um comunicado divulgado nesta terça-feira (21) à imprensa e confirmado por seu agente à AFP.

"Desminto e repudio o conteúdo do artigo publicado no New York Times que circula em vários meios internacionais (...) Jamais mantive relações sexuais com Bennett", declarou a atriz, de 42 anos, que reconheceu ter dado dinheiro ao jovem, mas não por uma relação sexual.

"Estou profundamente surpreendida e impressionada com a leitura de uma informação absolutamente falsa", escreveu a atriz, que assegura ter decidido romper o silêncio para se defender das mentiras.

A atriz italiana, que se tornou uma poderosa voz do movimento #MeToo após acusar o produtor de cinema Harvey Weinstein de tê-la estuprado em 1997, aceitou pagar 380.000 dólares a um jovem que disse ter sido atacado sexualmente por ela, noticiou no domingo o jornal The New York Times.

O pagamento foi feito ao ator e músico de rock Jimmy Bennett, que denunciou ter sido agredido sexualmente por Argento em 2013, em um hotel da Califórnia, segundo o jornal que cita documentos de uma fonte não identificada.

Segundo a atriz, o pagamento foi feito por "compaixão e para ajudá-lo" devido aos seus problemas econômicos e a pedido de seu então companheiro afetivo, o apresentador de televisão e chef Anthony Bourdain, que se suicidou este ano.

"Anthony se comprometeu pessoalmente a ajudar Bennett economicamente, com a condição de que não sofrêssemos intrusões em nossas vidas", explicou na nota.

Bennett tinha 17 anos quando ocorreu o suposto incidente com a atriz, que então tinha 37.

"É um assunto muito triste para mim, que me persegue há bastante tempo e que decidi neutralizar ante as instâncias competentes", advertiu.

Após a publicação do jornal americano, a versão italiana do programa de televisão X Factor anunciou que Asia Argento deixará sua colaboração como jurada.

Filha do diretor de cinema italiano Dario Argento, a atriz não mantém boas relações com a imprensa local, que a critica por sua franqueza e rebeldia. Em outubro passado, anunciou sua intenção de se afastar da Itália pelo "clima tenso" que a afetava.

No comunicado, a atriz conta que "durante anos" esteve ligada por "uma relação de amizade com Bennett", que acabou quando ela se viu envolvida no caso Weinstein. "Bennett enfrentava sérias dificuldades financeiras (e) me pediu uma quantia exorbitante", explicou.

Argento recorda que Jimmy Bennett também havia "denunciado legalmente seus próprios pais para solicitar milhões".

Para a atriz, o pedido do jovem se baseava em que ele "sabia que seu companheiro, Anthony Bourdain, era considerado um homem muito rico, que tinha que proteger sua reputação por ser uma personalidade muito querida pelo público", afirma.

As autoridades de Los Angeles detalharam que Argento não está sendo investigada por este caso, mas que "realizará pesquisas".

