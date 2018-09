O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

01. Outubro 2018 - 00:05

Composição gráfica com as imagens de Jimmy Bennett (E) e de Asia Argento (D), tiradas em 2010 e 2018, respectivamente

A atriz italiana Asia Argento, uma das principais acusadoras do produtor Harvey Weinstein, admitiu neste domingo ter tido uma relação sexual com Jimmy Bennett, um jovem ator que a acusa de agressão sexual.

Durante um programa de televisão na Itália, Asia Argento, que inicialmente havia negado ter mantido uma relação sexual com o jovem, alterou sua versão sobre seu relacionamento com Bennett.

A atriz, que o conheceu quando ele era criança, voltou a vê-lo em maio de 2013, quando ele tinha 17 anos e ela, 37. Segundo o ator e cantor de rock americano, que hoje tem 22 anos, Asia Argento o beijou prolongadamente. "Me empurrou para a cama e tirou a minha calça", afirmou Bennett em 24 de setembro, afirmando ter tido uma "relação sexual completa" com a atriz.

Asia Argento desmentiu firmemente esta versão e declarou que o jovem lhe havia pedido ajuda para se preparar para uma audição, como já tinha feito quando era criança.

"Começou a me beijar e me tocar, mas não como uma mãe e seu filho, como eu o via, mas como um menino com os hormônios descontrolados [...] e isso me deixou paralisada", contou Asia Argento.

"Ele literalmente pulou em cima de mim [...]. Ele estava em cima de mim e ejaculou. Eu não senti nada, não reagi porque para mim tudo isso era impensável", acrescentou a atriz.

"Me disse que era uma fantasia que tinha desde os 12 anos [...]. Para ele, eu era um troféu de caça", explicou na televisão, e acrescentou que não rompeu vínculos com o jovem porque ele "lhe dava pena".

No entanto, neste inverno, Bennett lhe pediu 3,5 milhões de dólares para permanecer em silêncio. No programa, Asia Argento mostrou as mensagens trocadas com seu então namorado, Anthony Bourdain, já falecido, que teria pago para que o escândalo não fosse revelado.

Bourdain teria pago 250.000 dólares. Após seu suicídio, em junho passado, Asia Argento suspendeu os pagamentos.

Asia Argento se tornou uma importante porta-voz das mulheres vítimas de assédio no mundo do cinema ao contar que foi estuprada quando tinha 21 anos pelo produtor Harvey Weinstein em seu quarto de hotel, durante o festival de Cannes de 1997.

