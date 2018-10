O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

26 de Outubro de 2018

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, asilado na Embaixada do Equador em Londres desde 2012, estaria disposto a se entregar à justiça do Reino Unido, se receber a garantia de que não será extraditado para os Estados Unidos, informou nesta sexta-feira um de seus advogados.

"Ele poderia enfrentar esta situação, é claro que poderia. Mas o que sua equipe jurídica pede é garantias de que depois dessa condenação não seja extraditado para os Estados Unidos", afirmou o equatoriano Carlos Poveda, um dos advogados de Assange, para o canal Ecuavisa.

A justiça britânica mantém um mandado de prisão contra Assange por violar as regras de sua liberdade condicional quando foi acusado de supostos crimes sexuais cometidos na Suécia.

Embora as acusações suecas tenham prescrito, o criador do WikiLeaks teme que se deixar a embaixada possa ser extraditado para os Estados Unidos por vazar milhares de segredos oficiais através do seu site.

"Na justiça britânica, ele (Assange) pode até ser condenado de três a seis meses de prisão", disse Poveda.

Ele acrescentou que a garantia de que não será entregue aos Estados Unidos é a "condição extremamente importante" para o australiano de 47 anos se submeter à justiça britânica.

Na quinta-feira, o procurador-geral do Equador, Íñigo Salvador, disse a repórteres que Quito evocou duas alternativas para resolver o caso Assange: que se entregue à justiça ou permaneça na embaixada sob as regras para visitas, comunicações e salubridade.

