Assessora de Trump Kellyanne Conway fala com a imprensa na Casa Branca em 4 de fevereiro de 2019

Uma assessora de Donald Trump e seu marido expuseram publicamente suas diferenças sobre a saúde mental do presidente.

Kellyane Conway é conhecida por ser uma das mais firmes defensoras de Trump. Mas até agora ela não enfrentou o desafio de rebater seu marido, o famoso advogado George Conway, que disse no Twitter e no The Washington Post que o chefe de sua esposa não está bem.

Em um tuíte, ele afirmou quais são os sintomas de "transtorno de personalidade antissocial e narcisista", que garantiu coincidir com características demonstradas por Trump.

"Todos os americanos deveriam estar pensando seriamente sobre a condição mental e o estado psicológico de Trump, especialmente a mídia, o Congresso, o vice-presidente e o gabinete".

Por isso, Kellyanne, que costuma ser presença regular nos noticiários da televisão, voltou às câmeras nesta segunda-feira.

"Não, eu não compartilho essas preocupações", disse ela. "Eu tenho quatro filhos e eu estava saindo de casa com eles nesta manhã antes de vir aqui para conversar com o presidente sobre o conteúdo (das mensagens), então eu posso não estar ciente de todas elas", acrescentou.

